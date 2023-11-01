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Владимир Якушев поручил доработать программу подготовки соцкоординаторов отделений фонда "Защитники Отечества"

Политика, 18:07 20 ноября 2023

пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Программа подготовки социальных координаторов отделений фонда "Защитники Отечества" в регионах Уральского федерального округа требует доработки. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

"Учебные программы достаточно объёмные и содержательные, однако, как показала практика, они требуют доработки. Особенно в части работы социальных координаторов с органами военной прокуратуры, госпиталями, воинскими частями, страховыми компаниями", - подчеркнул полпред. Сотрудники фондов, по его оценке, не всегда владеют алгоритмами взаимодействия с этими структурами, из-за чего сталкиваются с трудностями.

"Необходимо совместно с РАНХиГС скорректировать курсы: подключить в качестве экспертов представителей ведомств, чтобы они рассказали, как строится их работа", – поручил полпред.

Владимир Якушев напомнил, что подготовка социальных координаторов для регионов УФО идёт на базе двух образовательных учреждений - Уральского института управления – филиала РАНХиГС и вуза-партнёра - Тюменского государственного университета. Учебный курс рассчитан на 90 академических часов. Он включает подготовку по вопросам коммуникации с участниками специальной военной операции и их близкими, оказания психологической помощи, взаимодействия с органами власти, содействия занятости и другие направления.

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