Александр Моор поздравил всех мам региона с праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День матери. Поздравляю дорогих мам с этим праздником! Без сомнений, в жизни каждого мама занимает уникальное место. Материнская любовь — особенная: безграничная, щедрая и бескорыстная.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с праздником.

По его словам, многого в этой жизни мы добиваемся именно благодаря мамам, их ежедневному материнскому труду, поддержке, которая становится для нас источником сил, помогает поверить в себя и каждый раз вдохновляет на новые победы.

Сейчас на Международной выставке-форуме "Россия" лучшие достижения Тюменской области в разных сферах представляют наши выдающиеся врачи, инженеры, артисты, предприниматели и многие-многие другие. И за каждым из наших земляков, за каждым их достижением стоят мамы, которые верили, воодушевляли и были настоящей опорой для своих детей. Спасибо вам за этот неоценимый вклад в успехи ваших сыновей и дочерей, а значит, успехи региона и страны!

"Слова глубокой признательности выражаю матерям наших воинов. Сегодня лучшие сыны Отечества проявляют мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Они – гордость России. И сегодня ваша материнская поддержка помножена на многомиллионную поддержку жителей нашей страны. Вместе мы верим и ждем скорейшего возвращения наших ребят с победой домой. Уважаемые мамы, желаю всем вам неисчерпаемых душевных сил, всегда ощущать заботу и любовь своих детей! С праздником!" - сказал Александр Моор.