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Югорского коммерсанта задержали тюменские таможенники за взятку по контрабандному лесу

Происшествия, 13:09 21 ноября 2023

Россельхознадзор по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: Россельхознадзор по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

90 куб. м леса пытался нелегально вывезти в Казахстан предприниматель из Югры. На границе его действия расценили как контрабанду стратегически важных ресурсов. Товар задержали для проверки, сообщает Тюменское таможенное управление.

Видя, что дело принимает для него плохой оборот, мужчина предложил сотруднику пограничного ведомства взятку в размере 150 тыс. рублей. Он надеялся избежать досмотра и уголовного дела.

Тюменское таможенное управление | Фото: Тюменское таможенное управление

Сотрудник сообщил об этом в отделение по противодействию коррупции Тюменской таможни. Взяткодателя задержали во время передачи денег. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на восемь лет и штраф в размере 30-кратной суммы взятки.

Уголовное расследование продолжается.

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# контрабанда , Тюменская таможня

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