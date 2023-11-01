На тюменском автовокзале начнут досматривать каждый автобус в специальном ангаре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый автобус будут досматривать в специальном ангаре сотрудники транспортной безопасности тюменского автовокзала. Каркас здания возведен. Объект введут в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Об этом сообщил директор государственного бюджетного учреждения "Объединение автовокзалов Тюменской области" Артём Антипин во время пресс-тура на Тюменский автовокзал 21 ноября.

"В досмотровом ангаре сотрудники безопасности будут с помощью специального оборудования осматривать каждый прибывающий автобус. Пассажиры пройдут на вокзал через интроскоп, где досматриваются багаж и ручная кладь. Данный объект - еще одно направление безопасности пассажироперевозок", - пояснил Антипин.

На тюменском автовокзале по программе транспортной безопасности устанавливают системы видеонаблюдения, контроля доступа на территорию автовокзала. Вскоре в здании появится модуль распознавания бесхозно оставленных предметов и считывания госномеров на автобусах. "Это элементы искусственного интеллекта. Планируется все это запустить в декабре", - добавил директор Объединения автовокзалов Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для развития цифровизации в автовокзале открыли терминалы самообслуживания. Теперь пассажиры могут самостоятельно покупать билеты. Сеть терминалов увеличат.

"Специалисты московской школы управления "Сколково" провели рейтинг цифровизации регионов и Тюменская область вошла в топ-10. В апреле 2023 года проект "Интеллектуальная транспортная система Тюменской области" занял первое место в национальной премии "Безопасный город". Это автоматизированная система, которая работает на основе интеграционной платформы, в состав которой входят такие модули – продажа билетов, система диспетчеризации, система выдачи разрешений и наш ситуационный центр", - рассказал Артём Антипин.

Сотрудники Ситуационного центра контролируют движение каждого автобуса, выходящего в рейс с Тюменского автовокзала, в пределах границ региона. Также сюда стекается информация о перекрытых дорогах, авариях на трассах. Все это помогает оперативно внести изменения в схему движения.

Напомним, в Объединение автовокзалов Тюменской области входят четыре автовокзала и 16 автостанций. Пассажиропоток в них за первое полугодие 2023 года увеличился на 9,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные маршруты – пригородные, в пределах Тюменской агломерации.

Анжела Лебедева