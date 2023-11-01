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В аэропорту Тюмени сотрудники ФСБ задержали женщину за контрабанду валюты

Происшествия, 10:35 22 ноября 2023

РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили причастность гражданки России к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, женщина задержана с поличным в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий с Тюменской таможней в международном терминале аэропорта "Рощино" при попытке незаконного перемещения без декларирования в Республику Узбекистан денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.

Тюменская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), расследование которого осуществляло следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области.

Калининский районный суд Тюмени признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Изьятые денежные средства обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

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# РУФСБ России по Тюменской области , Тюменская таможня

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