В Тюмени осудили двух закладчиков наркотиков из Таджикистана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наказание в виде пяти лет лишения свободы назначили двум гражданам Таджикистана за распространение наркотиков на территории Тюмени. Их признали виновными по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием Интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В феврале 2023 года подсудимые вступили в сговор с неустановленным лицом в Интернете и стали выполнять роль закладчиков наркотических средств на территории областного центра. Они незаконно приобрели наркотическое вещество "метадон", из которого сделали 40 свертков для сбыта. Довести до конца преступные действия не смогли, так как их задержали сотрудники полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.