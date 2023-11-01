  • 22 ноября 202322.11.2023среда
  • USD87,8701
    EUR96,2561
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени осудили двух закладчиков наркотиков из Таджикистана

Происшествия, 17:23 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наказание в виде пяти лет лишения свободы назначили двум гражданам Таджикистана за распространение наркотиков на территории Тюмени. Их признали виновными по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием Интернета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В феврале 2023 года подсудимые вступили в сговор с неустановленным лицом в Интернете и стали выполнять роль закладчиков наркотических средств на территории областного центра. Они незаконно приобрели наркотическое вещество "метадон", из которого сделали 40 свертков для сбыта. Довести до конца преступные действия не смогли, так как их задержали сотрудники полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# наркотики , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 22.11.2023Подозреваемую в гибели детей при пожаре в Ялуторовске арестовали
17:23 22.11.2023В Тюмени осудили двух закладчиков наркотиков из Таджикистана
16:49 22.11.2023В Тюменской области будут судить водителя, который сбил дальнобойщика в Ярковском районе
12:58 22.11.2023Ялуторовчанка получила три месяца ограничения свободы за езду с поддельными правами