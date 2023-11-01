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Тюменским кинематографистам расскажут о нюансах подачи заявок на гранты и конкурсы

Общество, 10:01 25 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Прямой эфир для специалистов, которые занимаются созданием кино- и видеопродуктов, пройдет в группе "Тюменское кино" во ВКонтакте 27 ноября. Экспертом выступит гендиректор производственной кинокомпании "АРГО", руководитель направления "Кино и анимация" на Таврида.АРТ, продюсер, педагог продюсерского мастерства, доцент, член союза кинематографистов, член гильдии продюсеров Маргарита Шнегас.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила продюсер контента "Центра развития цифрового капитала" Марина Климович.

Эксперт в качестве директора и исполнительного продюсера работала над лентами: "9 рота", "Откуда берутся дети", "Поставка", "Огни большого города", "Доктор Тырса", "Фарфоровая свадьба", "Папаши", "Частное Пионерское 3", "Без меня", "Гены-Гены", "Бравые парни". Тюменцам она даст обзор по конкурсам и грантам, расскажет о нюансах подачи и требованиях на реальных примерах.

Начало в 19 часов. Возрастное ограничение: 16+.

Онлайн-встреча пройдет в рамках инвест-питчинга. Это проект, в котором специалисты кино встретятся с представителями бизнеса. В декабре участники смогут представить проекты фильмов и сериалов инвесторам для получения поддержки. Для специалистов питчинг — возможность заявить о своем проекте в публичном поле, получить ресурсную поддержку для реализации идеи, узнать о потребностях коммерческих и информационных партнеров региона. Регистрация проходит до 1 декабря на сайте питчинг.рф.

Напомним, что в рамках инвест-питчинга уже прошел онлайн-эфир, в котором обсуждали, как сформулировать идею кинопродукта и составить продающую презентацию. Спикером выступил гендиректор кинокомпании HHG, кинопродюсер фильмов "Земун", "Цензор", "Близкие", дистрибьютор Владислав Пастернак. Запись эфира доступна по ссылке.

Виктория Макарова

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# кино , прямой эфир , фильмы

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