500 тыс. рублей компенсации получит восьмилетний ребенок за травму ноги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы праздника в Тобольске выплатят 500 тыс. рублей в пользу девочки, на которую упал бетонный блок. С иском в прокуратуру обратилась мама о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью ее дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июле 2023 года во время прогулки на территории Красной площади Тобольска на ногу восьмилетней девочки упал бетонный блок, установленный организаторами праздника для закрепления конструкции деревянного баннера. В результате травмы ребенок получил закрытый перелом костей левой голени со смещением отломков.

Пострадавшей провели операцию в медицинском учреждении. Она более двух месяцев не могла ходить в школу, находилась на домашнем обучении, изменила привычный образ жизни, сейчас готовится к следующей операции.

Межрайонная прокуратура, действуя в интересах несовершеннолетней, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с организаторов праздника компенсации морального вреда. Тобольский городской суд утвердил мировое соглашение между сторонами, согласно которому ответчики выплатят в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей.