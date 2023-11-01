Хоровая капелла Тюменской филармонии представит свою программу в Югре

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Хоровая капелла Тюменской филармонии выступит для жителей города Белоярский ХМАО-Югры в 16 часов 6 декабря. Художественным руководителем станет заслуженный артист Российской Федерации Альберт Мишин, сообщает пресс-служба ТКТО.

В программе вечера прозвучат музыкальные произведения российских и зарубежных композиторов. Концертмейстером выступит Денис Хуланхов, ведущая концерта – кандидат искусствоведения, музыковед Надежда Коваленко. Посетители услышат такие композиции, как: "Отчий дом", "Благослови, душе моя, Господа", "Господи Иисусе", "Аллилуйя", "Есть только миг" и другие произведения. Завершится концерт знаменитой песней "Аллилуйя любви" Алексея Рыбникова на стихи Андрея Вознесенского из рок-оперы "Юнона" и "Авось".

Концерт тюменского коллектива пройдет в рамках проведения X муниципального этапа XXXII Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".

Напомним, недавно хоровая капелла отметила свое 25-летие. За годы существования хор дал более двух тысяч концертов. В репертуаре – широкий жанровый спектр произведений: песнопения русского и западноевропейского средневековья, музыка эпохи Возрождения и Барокко, произведения западноевропейской и русской классики, музыка российских и зарубежных современников.