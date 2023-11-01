О новых возможностях для творческих тюменцев расскажет Роман Карманов

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Семинар "Новые возможности для авторов творческих команд страны. Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив" пройдет в Тюмени в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 13 декабря. Начало в 11 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Гостями мероприятия станут команды региона, планирующие участвовать в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив: индивидуальные предприниматели, представители бизнеса, некоммерческие организации, муниципальные учреждения.

Спикером встречи станет генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он расскажет, как повысить шансы на получение финансирования своих проектов.

Для участия необходимо пройти электронную регистрацию на сайте.