Вокалистка из Тюмени вышла в финал молодежного фестиваля авторской песни
Общество, 20:16 23 ноября 2023
| Фото: Российский Союз Молодежи
Певица из Тюмени Кристина Тихонова вышла в финал Всероссийского молодежного фестиваля авторской песни "Исполняй". Об этом стало известно 23 ноября, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Итоги второго отборочного этапа конкурса среди исполнителей авторских песен подвели в Чебоксарах. Всего финалистами стали 15 участников из 14 регионов России.
Победитель получит запись авторской песни от VK Records, а также возможность участвовать в XXXII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2024 году.
Победителей определят 25 ноября. Трансляция начнется в 18 час. по Москве.