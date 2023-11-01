Вокалистка из Тюмени вышла в финал молодежного фестиваля авторской песни

| Фото: Российский Союз Молодежи | Фото: Российский Союз Молодежи

Певица из Тюмени Кристина Тихонова вышла в финал Всероссийского молодежного фестиваля авторской песни "Исполняй". Об этом стало известно 23 ноября, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Итоги второго отборочного этапа конкурса среди исполнителей авторских песен подвели в Чебоксарах. Всего финалистами стали 15 участников из 14 регионов России.

Победитель получит запись авторской песни от VK Records, а также возможность участвовать в XXXII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2024 году.

Победителей определят 25 ноября. Трансляция начнется в 18 час. по Москве.