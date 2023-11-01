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Медали Всероссийской спартакиады представили на выставке "Россия" в Москве

Общество, 14:04 24 ноября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Медали Всероссийской спартакиады презентовали на выставке-форуме "Россия" в Москве. Их представили министр спорта России Олег Матыцин, полномочный представитель президента Российской Федерации в УФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Спартакиада - это дань уважения нашему прошлому и взгляд в будущее. Уверен, мы откроем на ней много талантов. Спасибо регионам и федерациям за подготовку столь масштабного мероприятия", – сказал Олег Матыцин.

Дизайн медалей лаконичен, они выполнены в технике златоустовской гравюры, и изготавливаются мастерами вручную. На основную поверхность нанесен логотип спартакиады. Регион и вид спорта выгравирован на боковой части. Основа награды – латунь специальной марки. В зависимости от достоинства, медаль покрыта золотом 999 пробы за первое место, никелем - за второе место , медью - за третье.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

"В рамках проведения спартакиады три субъекта УФО будут принимать спортсменов – это Тюменская, Свердловская области. Основную нагрузку на себя берет Челябинская область. У нас очень спортивные регионы, очень развита инфраструктура, поэтому мы с удовольствием будем ждать всех у нас в гостях", – отметил Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , медали , спартакиада

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