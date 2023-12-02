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Фуат Сайфитдинов: Тюменская область — разноплановый, интересный регион

Общество, 09:26 02 декабря 2023

пресс-центр "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: пресс-центр "День Тюменской области на выставке "Россия"

Тюменская область — разноплановый, интересный регион, считает председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, побывавший на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Тюменская область для меня — это родина. Не любить родину нельзя. Мы говорим о том, что это очень разноплановый, интересный регион, который пересекает нашу страну с севера на юг. Безусловно, не любить такой регион нельзя. Мы видим, как этот он развивается, становится комфортным для жизни", — сказал он.

Любовь к региону становится все сильнее, заверил Фуат Сайфитдинов.

Напомним, на выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. На ВДНХ установлен интерактивный стенд Тюменской области. Увидеть его можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова

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# выставка , Москва

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