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Сергей Сидоренко: Тюменская область — лучший регион в России

Общество, 11:16 03 декабря 2023

скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

Тюменская область — самый лучший регион в России, считает глава Вагайского района Сергей Сидоренко, побывавший на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Я люблю Тюменскую область в первую очередь за природу, окружающую нас. Люблю за тех людей, которые работают в этой области, прославляют ее своим трудом", — сказал Сергей Сидоренко.

Напомним, на выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. На ВДНХ установлен интерактивный стенд Тюменской области. Увидеть его можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова

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# выставка , Москва

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