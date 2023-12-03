Сергей Сидоренко: Тюменская область — лучший регион в России

| Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

Тюменская область — самый лучший регион в России, считает глава Вагайского района Сергей Сидоренко, побывавший на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Я люблю Тюменскую область в первую очередь за природу, окружающую нас. Люблю за тех людей, которые работают в этой области, прославляют ее своим трудом", — сказал Сергей Сидоренко.

Напомним, на выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. На ВДНХ установлен интерактивный стенд Тюменской области. Увидеть его можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова