Тюменский "Суперниндзя" провел экскурсию посетителям стенда Тюменской области на выставке "Россия"

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Финалист шоу "Суперниндзя" из Аромашевского района Федор Трубин провел экскурсию посетителям стенда Тюменской области на выставке "Россия".

Как сообщает информационный центр правительства региона, среди гостей нашлось немало желающих сделать фото с финалистом экстремального шоу на федеральном канале.

Федор родился в деревне Юрминка Аромашевского района. Во время учебы в университете в 2014 году начал увлекаться воркаутом. Парень покорил страну в начале 2023 года, когда в эфире шоу "Суперниндзя" преодолел тяжелейшую полосу препятствий, поставив рекорд.

Напомним, что он сразится за победу в финале 4 декабря. Программа начнется на СТС в 20 часов.