Новый турпродукт "Город открытий. Тюмень" готовят к запуску в регионе

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Новый туристический продукт "Город открытий. Тюмень" презентуют в Тюменской области в 2023 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.

"Город открытий. Тюмень" будет состоять из двух программ. Первая – "Предпринимательство". Для России это уникально, такого трека ни у кого нет в регионах, подчеркнул Дмитрий Пухов. Второй трек называется "Энергетика".

"До конца года, либо в начале 2024 года, планируем встретить группу московских старшеклассников для оценки качества нашего продукта и работы. После скорректируем обратную связь и запустим продукт в продажу на федеральном уровне", – рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В регионе возлагают надежду на то, что наличие таких профориентационных программ будет полезно не только для детей из других регионов, но и для тюменских ребят.

Продукт разрабатывается под контролем Мостуризма методологами федерального уровня.

Напомним, "Город открытий. Тюмень" анонсировали на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в рамках Дня Тюменской области, 24 ноября. Деловую сессию в "Доме полимеров", касающуюся детского образовательного туризма, провели в партнерстве с Мостуризмом и компанией СИБУР.

"Коллеги из Мостуризма рассказывали о флагманском федеральном турпродукте "Город открытий", а коллеги из компании СИБУР о том, как с их поддержкой появился проект "Город открытий. Тобольск". Наличие в регионе комплексного решения, которое бы позволило старшеклассникам пройти профориентацию, – хорошая история. На это есть запрос. Статистика показывает, что дети и родители долго определяются с будущей карьерой. Такие продукты позволят найти для себя ответы на вопросы", – добавил Дмитрий Пухов.

Инна Пахомова