Илья Титов: люблю Тюменскую область за людей

| Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

Я люблю Тюменскую область за людей, сказал руководитель АНО "Агентство современных коммуникаций" Илья Титов, посетивший Международную выставку-форум "Россия" в Москве.

"Люблю Тюменскую область за людей, добрых, сильных. За тех, кто двигает молодежь вперед", — сказал Илья Титов.

Напомним, день Тюменской области прошел на международной выставке "Россия" в Москве 24 ноября. В течение дня гости форума знакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона. На выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. Увидеть стенды можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова