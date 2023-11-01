Владимир Якушев высоко оценил дни регионов УФО на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В день Тюменской области на выставке-форуме «Россия» Сбер показал инновационные технологии главе региона

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами подвёл итоги дней регионов округа на международной выставке-форуме "Россия"

"Работу субъектов Уральского федерального округа на выставке "Россия" можно оценить положительно. Дни регионов прошли на высоком уровне, – заметил Владимир Якушев. – Показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодёжь – это и программы поддержки молодёжных инициатив, и возможности по трудоустройству и решению жилищных вопросов, и, конечно, поддержка семей. Сегодня это ключевая тема - она напрямую касается нашего будущего. В следующем году, объявленном президентом Годом семьи, она получит ещё больше внимания".

Одной из центральных тем на Днях регионов УФО стала логистика и транспортная инфраструктура. Транспортные коридоры сегодня переориентированы с Запада на Восток, и регионам Уральского федерального округа предстоит большая работа по развитию железнодорожного и автомобильного транспорта, акцентировал полпред.

Владимир Якушев напомнил, что работа регионов на выставке "Россия" продолжается: экспозиции, в которых участвуют все субъекты страны, а также федеральные ведомства и госкорпорации, будут открыты для посещения до 12 апреля 2024 года.