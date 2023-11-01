  • 27 ноября 202327.11.2023понедельник
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Якушев высоко оценил дни регионов УФО на выставке "Россия"

Общество, 17:12 27 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В день Тюменской области на выставке-форуме «Россия» Сбер показал инновационные технологии главе региона

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами подвёл итоги дней регионов округа на международной выставке-форуме "Россия"

"Работу субъектов Уральского федерального округа на выставке "Россия" можно оценить положительно. Дни регионов прошли на высоком уровне, – заметил Владимир Якушев. – Показали свои достижения и организовали насыщенную деловую программу, которая во многом была направлена на молодёжь – это и программы поддержки молодёжных инициатив, и возможности по трудоустройству и решению жилищных вопросов, и, конечно, поддержка семей. Сегодня это ключевая тема - она напрямую касается нашего будущего. В следующем году, объявленном президентом Годом семьи, она получит ещё больше внимания".

Одной из центральных тем на Днях регионов УФО стала логистика и транспортная инфраструктура. Транспортные коридоры сегодня переориентированы с Запада на Восток, и регионам Уральского федерального округа предстоит большая работа по развитию железнодорожного и автомобильного транспорта, акцентировал полпред.

Владимир Якушев напомнил, что работа регионов на выставке "Россия" продолжается: экспозиции, в которых участвуют все субъекты страны, а также федеральные ведомства и госкорпорации, будут открыты для посещения до 12 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 27.11.2023Школьники из Тюменской области стали победителями конкурса уличной культуры и спорта
18:18 27.11.2023В день Тюменской области на выставке-форуме "Россия" Сбер показал инновационные технологии главе региона
17:56 27.11.202328 ноября - события дня
17:12 27.11.2023Владимир Якушев высоко оценил дни регионов УФО на выставке "Россия"