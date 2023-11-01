  • 27 ноября 202327.11.2023понедельник
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор: краснодонские врачи с большой надеждой смотрели на нас

Губернатор, 14:04 27 ноября 2023

администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

Краснодонские врачи смотрели на нас с большой надеждой, что в их жизни что-то меняется, поделился воспоминаниями о начале сотрудничества губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда Луганской Народной Республики на выставке "Россия" в Москве.

"Стены больниц не видели ремонта никогда. Нет никакого современного оборудования. Люди работали просто на энтузиазме. Но главное, что мы увидели – это горящие глаза врачей, акушерок, медсестер. Несмотря на тяжелые условия работы, они преданы своему делу, верят в будущее и с такой надеждой смотрели на нас: что-то в их жизни должно измениться", - рассказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что именно поэтому первым решением было восстановление медицинских объектов.

Отметим, что по соглашению между Тюменской областью и городом Краснодоном, Краснодонским районом, тюменскими строителями проведена реконструкция трех больниц Краснодона – центральной городской, детской и роддома. Фактически в них заменили все вплоть до оборудования. А также оснастили котельными, скважинами и другой базовой инфраструктурой. За два года на подшефной территории отремонтировали около 30 объектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 27.11.2023Александр Моор: краснодонские врачи с большой надеждой смотрели на нас
09:07 26.11.2023Александр Моор поздравил всех мам региона с праздником
18:41 24.11.2023Стенд Тюменской области на выставке-форуме Россия посетили школьники из Краснодона
16:40 24.11.2023Моор поддержал решение Путина объявить 2024 год Годом семьи