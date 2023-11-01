Александр Моор: краснодонские врачи с большой надеждой смотрели на нас

| Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация Краснодона и Краснодонского района

Краснодонские врачи смотрели на нас с большой надеждой, что в их жизни что-то меняется, поделился воспоминаниями о начале сотрудничества губернатор Тюменской области Александр Моор у стенда Луганской Народной Республики на выставке "Россия" в Москве.

"Стены больниц не видели ремонта никогда. Нет никакого современного оборудования. Люди работали просто на энтузиазме. Но главное, что мы увидели – это горящие глаза врачей, акушерок, медсестер. Несмотря на тяжелые условия работы, они преданы своему делу, верят в будущее и с такой надеждой смотрели на нас: что-то в их жизни должно измениться", - рассказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что именно поэтому первым решением было восстановление медицинских объектов.

Отметим, что по соглашению между Тюменской областью и городом Краснодоном, Краснодонским районом, тюменскими строителями проведена реконструкция трех больниц Краснодона – центральной городской, детской и роддома. Фактически в них заменили все вплоть до оборудования. А также оснастили котельными, скважинами и другой базовой инфраструктурой. За два года на подшефной территории отремонтировали около 30 объектов.