В день Тюменской области на выставке-форуме "Россия" Сбер показал инновационные технологии главе региона

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В день Тюменской области, который прошел на форуме-выставке "Россия" 24 ноября, представители региона во главе с губернатором Александром Моором посетили павильон Сбербанка.

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов провел экскурсию, на которой представил гостям инновационные технологии и разработки. Экспозиция Сбера состоит из 10 больших залов, два из которых представлены офисами банка – историческим и современным. В современном акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте. Посетители выставки могут пообщаться с нейросетью банка GigaChat, посмотреть весь ассортимент умных устройств Sber и опробовать банкоматы, которые проводят операции не только по карте и QR-коду, но и по биометрическим данным. В историческом офисе можно увидеть форму сотрудников сберкасс прошлого, их рабочее место, кассовые аппараты, сберегательные книжки и многое другое. В других залах в павильоне Сбера представлены технологии, относящиеся к определённой сфере жизни, таким как семья, здоровье, образование, безопасность и развлечения.

Открывая День Тюменской области на выставке-форуме "Россия", Александр Моор уделил особое внимание достижениям региона за последние 20 лет. Дмитрий Суховерхов отметил, что поддержка территорий в их социальном и экономическом развитии является одним из приоритетов для Сбера.

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

"Сбер выступает партнером в реализации значимых инфраструктурных, социальных, технологических проектов, поддерживает регионы во внедрении передовых разработок. Совместно с региональными правительствами мы работаем над запуском сервисов и услуг, которые сделают жизнь граждан комфортнее. Потому что именно человек со своими потребностями, мечтами и стремлениями мотивирует Сбер создавать только лучшие продукты и сервисы", - отметил Дмитрий Суховерхов.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский добавил: "Главный вектор развития нашего региона — повышение качества жизни тюменцев. Мы с правительством Тюменской области объединили усилия и активно работаем в этом направлении. Совместно мы реализовали уже целый ряд социально значимых проектов в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности и других важнейших областях. В этом году по распоряжению губернатора был создан проектный офис по внедрению искусственного интеллекта, где Сбер выступает экспертом. Уверен, наше тесное сотрудничество на благо жителей региона будет плодотворным".

Международная выставка-форум "Россия" проходит в Москве на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Экспозиция Сбербанка работает со вторника по четверг с 10 часов до 21 часа, а с пятницы по воскресение с 10 до 22 часов, понедельник - выходной. Вход бесплатный для всех.