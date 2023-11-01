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Евгений Воробьев: люблю Тюменскую область, потому что я счастлив здесь

Общество, 09:29 28 ноября 2023

скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

Люблю Тюменскую область, Россию в целом, потому что я счастлив здесь. Об этом сказал председатель Совета региональной общественной организации "Координационный совет национальных объединений Тюменской области" Евгений Воробьев, посетивший Международную выставку-форум "Россия" в Москве.

"Тюменскую область нельзя не любить, так же как и Россию. Я себя ощущаю счастливым человеком вместе со своей семьей, друзьями, с нашей командой губернатора. Наверное, поэтому у меня даже нет другой мысли", — сказал Евгений Воробьев.

Напомним, на выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. На ВДНХ установлен интерактивный стенд Тюменской области, привлекающий внимание посетителей большим пиксельным сердцем. Увидеть его можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова

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# выставка , Евгений Воробьев , Москва , форум

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