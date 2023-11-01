Три тура в Тюменскую область разыграли на выставке "Россия" в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три тура на двоих "В Сибирь по своей воле" разыграли в рамках Дня Тюменской области, который прошел на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 24 ноября.

"Все посетители стенда Тюменской области с самого открытия выставки "Россия" участвовали в викторине и розыгрыше. Его провели именно в День региона. Все вопросы викторины были связаны с содержанием стенда. Кто внимательно слушал экскурсоводов, тот и смог ответить и поучаствовать", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель региональной дирекции Международной выставки-форума "Россия" Юлия Халитова.

Розыгрыш путевок провели среди всех, кто правильно отвечал на вопросы. Обладателей поездки в Тюменскую область определили рандомным способом 24 ноября в эфире телеканала "Тюменское время".

В Тюменскую область отправятся жительницы Москвы Елизавета Борисова, Екатерина Бусыгина и Татьяна Анохина.

Напомним, регион представил на Международной выставке-форуме "Россия" стенд "Тюменская область, я люблю тебя!". 24 ноября на Дне Тюменской области для посетителей провели обширную познавательную, деловую и культурную программу. Гости могли насладиться выступлением музыкальных и танцевальных коллективов, сибирской гастрономией, узнать больше о достижениях и перспективах области. Стенд Тюменской области как и презентационные площадки других субъектов Российской Федерации можно увидеть на ВДНХ по 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова