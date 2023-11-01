Тюменцев в декабре ждут на фестиваль научного кино "Фанк"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль научного кино "Фанк" состоится в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 3 декабря. Жителей приглашают смотреть фильмы с 12 до 15 часов, сообщают организаторы.

Тюменцам представят три фильма о природе воздуха, реинтродукции диких лошадей пржевальского и научных разработках, которые изменят мир.

Дни научного кино продолжатся 5, 17, 19 и 20 декабря. Всего на фестивале представлено более 11 актуальных научных документальных фильмов о науке, технологиях и месте человека среди нас. Подробнее можно узнать на официальном сайте.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.