  • 29 ноября 202329.11.2023среда
  • USD88,6102
    EUR97,0659
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцев в декабре ждут на фестиваль научного кино "Фанк"

Общество, 08:28 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль научного кино "Фанк" состоится в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 3 декабря. Жителей приглашают смотреть фильмы с 12 до 15 часов, сообщают организаторы.

Тюменцам представят три фильма о природе воздуха, реинтродукции диких лошадей пржевальского и научных разработках, которые изменят мир.

Дни научного кино продолжатся 5, 17, 19 и 20 декабря. Всего на фестивале представлено более 11 актуальных научных документальных фильмов о науке, технологиях и месте человека среди нас. Подробнее можно узнать на официальном сайте.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кино , кинофестиваль , Контора пароходства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 29.11.2023Конкурс исторических рисунков к 100-летию музея Ершова стартовал в Ишиме
09:29 29.11.2023Музыкальную драму о проблемах подростков представили в Тюмени
09:18 29.11.2023Тюменцам предлагают представить решения для киберфизической платформы "Берлога"
09:07 29.11.2023В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ