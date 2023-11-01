Более 7 млрд рублей составляет ежегодный объем инвестиций в АПК Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7 млрд рублей составляет ежегодный объем инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области. Это позволяет создать 4 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест, сообщает региональный департамент АПК.

Только за последние три года в области реализованы шесть крупных инвестпроектов. На производствах создано более 2 тыс. рабочих мест для сельчан.

Так, в 2023 г. в Исетстком районе запущен в работу племенной репродуктор индейки 2-го порядка на 12 млн инкубационных яиц. Продолжением площадки станет строительство комбикормового завода. Уже ведутся проектно-изыскательские работы, а открытие запланировано на осень 2024 г.

К 2029 году выйдет на полную производственную мощность завод по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Мощность производства 70 тыс. т продукции в год. Тюменский завод закроет 5 % от мирового потребления горохового белка, крахмала и клетчатки.

Также в текущем году в Тюменском районе построили четвертую очередь тепличного комбината "ТК ТюменьАгро". Это еще плюс 18,87 гектара теплиц. Планируемый годовой объем производства при выходе на полную проектную мощность – 5 тыс. 860 т томатов и 2 тыс. 622 т черри.