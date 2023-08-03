Глава региона поручил оказать содействие "ТюменьАгро" в получении лицензии на добычу воды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертую очередь по выращиванию овощей защищенного грунта тепличный комплекс ООО "Тюмень Агро" намерен ввести в эксплуатацию и запустить производство к концу третьего квартала 2023 года. Объем инвестиций – 7,8 млрд рублей. Будет создано 300 рабочих мест.

Проблема, с которой предприятие столкнулось на завершающем этапе строительства новой очереди комплекса, это получение лицензии на добычу воды. За помощью в ее разрешении директор Иван Усольцев обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору во время Совета по улучшению инвестиционного климата, который проходил в режиме онлайн 2 августа.

"Мы столкнулись с проблемой в части получения лицензии на добычу воды, а вода является для нас основным ресурсом. Все процедуры находятся в активном диалоге с департаментом недропользования. Но, есть опасения, что в срок мы не успеем. Хочу обратиться с просьбой – у нас есть даты, к которым мы должны получить данные документы. Отсутствие их напрямую повлияет на оттяжку сроков по вводу в эксплуатацию четвертой очереди комплекса", - рассказал Усольцев.

Насколько принципиально для регионального департамента недропользования решение данной проблемы – поинтересовался глава региона у руководителя профильного ведомства.

"Изначально вопрос был связан с некачественной подготовкой первоначальных документов. Комиссия, в том числе из экспертов Росприроднадзора и Роснедр, документы вернула на доработку. 18 июля они опять были поданы, все запросы сделаны, ответы получены. Комиссия назначена на 9 августа. На сегодня от федеральных коллег замечаний не получали", - пояснила директор департамента недропользования Елена Уляшева.

Комиссия рассмотрит документы, в случае положительного решения в течение двух-трех дней руководство "ТюменьАгро" должно получить лицензию на добычу воды в электронном виде.

"Исходим из того, что 20 августа – крайний срок. Вам поручаю до этого дня, чтобы у предприятия были все документы сделаны и если еще что-то нужно будет, то решайте в рабочем режиме, без лишнего формализма. У нас такой крупный инвестор, столько уже денег вложил в Тюменскую область. Это один из объектов, которым мы гордимся, поэтому давайте в таких простых вещах будем помогать", - сказал глава региона.

Напомним, в завершении работы Совета по улучшению инвестиционного климата Тюменской области Александр Моор призвал всех участников оказывать максимальное содействие в решении тех или иных проблем.

Анжела Лебедева