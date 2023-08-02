Александр Моор: пришло время оказания максимальной поддержки инвесторам Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Пришло время максимально обратить внимание и оказывать поддержку тем предпринимателям и предприятиям, которые уже работают на территории региона, вложили средства, и неважно сколько – 1 миллион рублей или миллиарды рублей. Установка - помогать и максимально содействовать решению всех вопросов инвесторов.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта.

"Это предприниматели, которые знают наш регион, доверяют нам, понимают наш рынок, поэтому мы должны всем таким проектам оказывать максимальную поддержку. Будем вместе работать для того чтобы объективно наш инвестиционный климат становился еще более комфортным и благоприятным. Я хочу поблагодарить предпринимателей за вашу веру в Тюменскую область, за ваши инвестиции. Мы будем создавать все условия для реализации ваших проектов", - подчеркнул глава региона.

Во время работы совета, который проходил в режиме онлайн, несколько инвесторов обратились к губернатору за помощью в решении определённых проблем, в том числе связанных с подключением к газу, воде. Все вопросы адресованы профильным ведомствам, и должны быть решены в оптимально короткие сроки.

Напомним, глава региона, рассматривая предложения по введению новых мер поддержки инвесторов, поддержал идею бесплатной аренды помещений для тюменских экспортеров в Узбекистане. Также одобрил проект создания в регионе пилотного проектного офиса по привлечению инвесторов.

Все это в конечном результате скажется на увеличении инвестиционной привлекательности Тюменской области, которая на сегодня в Национальном рейтинге инвестклимата входит в тройку лидеров.

Анжела Лебедева