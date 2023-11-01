  • 27 ноября 202327.11.2023понедельник
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменка помогла упавшему на улице пенсионеру

Происшествия, 16:49 27 ноября 2023

Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Женщина, гулявшая с ребенком возле Александровского сада в Тюмени, пришла на помощь 82-летнему тюменцу. Пожилой мужчина упал и поранил голову, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Тюменка помогла пенсионеру подняться и сесть на ближайшую скамейку. Она убедила мужчину, что ему нужна скорая помощь и обещала быть рядом до прибытия медиков.

Прибывшей через 11 минут бригаде скорой медицинской помощи пациент пожаловался на головокружение, головную боль и тошноту.

После осмотра и оказания помощи медики транспортировали мужчину в больницу с закрытым переломом костей носа, рвано-ушибленной раной брови и подозрением на черепно-мозговую травму.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 112 жителям областной столицы и Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 27.11.2023Четыре человека пострадали в аварии под Тюменью
16:49 27.11.2023Тюменка помогла упавшему на улице пенсионеру
15:10 27.11.2023Пьяный тюменец зарезал спящую мать
11:52 27.11.2023В Тюменской области зафиксировали 29 случаев бешенства животных в 2023 году