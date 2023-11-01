Тюменка помогла упавшему на улице пенсионеру

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Женщина, гулявшая с ребенком возле Александровского сада в Тюмени, пришла на помощь 82-летнему тюменцу. Пожилой мужчина упал и поранил голову, сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи.

Тюменка помогла пенсионеру подняться и сесть на ближайшую скамейку. Она убедила мужчину, что ему нужна скорая помощь и обещала быть рядом до прибытия медиков.

Прибывшей через 11 минут бригаде скорой медицинской помощи пациент пожаловался на головокружение, головную боль и тошноту.

После осмотра и оказания помощи медики транспортировали мужчину в больницу с закрытым переломом костей носа, рвано-ушибленной раной брови и подозрением на черепно-мозговую травму.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 112 жителям областной столицы и Тюменского района.