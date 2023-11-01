16 микрозаймов на сумму 11,3 млн рублей выдали самозанятым Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 микрозаймов на сумму 11,3 млн рублей выдали самозанятым через Фонд микрофинансирования Тюменской области с 1 января по 23 ноября 2023 года.

Финансовая поддержка самозанятых осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

27 ноября в России отмечается День самозанятых и фонд напоминает, что представляет займы самозанятым по двум программам - с залогом и без залога, на различные цели для развития деятельности: покупка автомобиля, оборудования, ремонт, оплата аренды и различных услуг и многое др. Сумма - до 500 тыс. рублей, ставка – от ключевой ставки ЦБ РФ, срок - до 3 лет, отсрочка – пол года.

Выбрать программы помощи можно здесь.

Подробная консультацию о том, как получить займ по телефону: +7 (932) 325-50-45.