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Объемы перевозок грузов и пассажиров выросли в Тюменской области с начала года

Экономика, 11:30 28 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем грузоперевозок увеличился на 9,6 % в Тюменской области с января по сентябрь 2023 г. Вырос и пассажирооборот. По отношению к прошлому году прирост составил 6,5 %. Оборот транспортных предприятий превысил 1 млрд 81 млн пассажиро-километров и 1 млрд 168 млн тонно-километров.

По данным Тюменьстата, в Югре также отмечается рост по перевозке людей на 7,7 % до 287 млн ппассажиро-километров. А на Ямале за девять месяцев предприятия выполнили объем в 97,3 млн пассажиро-километров, что на 13 % больше, чем в том же периоде 2022 г.

Оксана Корнеенкова

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# перевозка грузов , перевозка пассажиров , Тюменьстат

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