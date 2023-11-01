Команды тюменских школ сыграют в футбол

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Финальные соревнования по мини-футболу в рамках проекта "Мини-футбол в школу" пройдут в Тюмени на базе Тюменского индустриального университета (ул. Володарского, 38) 30 ноября. Начало в 14 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В состязаниях поучаствуют порядка 200 спортсменов – юношей и девушек 2006-2013 годов рождения. За звание сильнейших поборются команды школ № 17, 65, 67, 48, 48/2, 32, 70, гимназии № 21 и Тюменского президентского кадетского училища.

Победителей наградят кубками, медалями и дипломами. Также пройдет награждение лучшего игрока, нападающего и вратаря. Самые сильные команды примут участие в областных соревнованиях по мини-футболу.