Таксист в Тюмени украл деньги у пьяного пассажира

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Водителя такси, подозреваемого в краже денег у пассажира, задержали оперативники в Тюмени. По версии следствия, мужчина воспользовался состоянием опьянения клиента и перевел себе с его счета пять тысяч рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

В дежурную часть полиции обратился местный житель 1975 года рождения и сообщил о краже. Оперативники выяснили, что поздно ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерпевший возвращался на такси домой.

При оплате поездки он передал водителю свой смартфон и попросил его перевести необходимую сумму. Таксист незаметно от пассажира перевел себе на карту пять тысяч рублей. Пропажу тюменец обнаружил только утром.

Сотрудники уголовного розыска установили личность водителя и задержали его. В совершенном преступлении тот сознался. Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража".