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В Тюменской области реализуют три проекта с инвестициями на 4 млрд рублей

Экономика, 16:38 28 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млрд рублей составит объем вложений по трем новым проектам в Тюменской области. Инвесторы предложили реализовать бизнес-идеи нефтегазовой, производственной, перерабатывающей сфер. Будет создано 188 рабочих мест, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Все идеи, представленные на заседании, включили в реестр инвестиционных проектов. На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка", - подчеркнул генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Предпринимателям предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов.

Отметим, что в реестре инвестагентства региона находятся 500 инвестиционных проектов. 60 % реализуют в муниципалитетах.

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# инвестпроекты , поддержка

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