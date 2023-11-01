Мобильные комплексы фотовидеофиксации выйдут на дороги Тюменской области с нового года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений в тестовом режиме работают на участках федеральных трасс Тюменской области. Появление на дорогах заметных автомобилей необходимо для профилактики нарушений ПДД, а не наказания.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказал заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области Олег Аминев.

"Новые комплексы фиксируют нарушения в динамике, на ходу. Камеры способны зафиксировать не только превышение скорости, но заметить даже не пристегнутый ремень безопасности или разговор водителя по мобильному телефону", - отметил Аминев.

По его словам, техника отечественного производства, установленная на мобильных комплексах, может работать в автономном режиме, замечать нарушения даже в темное время суток. В тестовом режиме технику откалибруют на дорогах региона, работать новые камеры будут на всех федеральных и региональных трассах Тюменской области.

В настоящее время водителям не приходят "письма счастья". Как отметил Олег Аминев, сначала необходимо правильно настроить работу комплексов, создать сеть маршрутов их движения по трассам. "Уже после нового года они пройдут тестирование и заработают в полном объеме", - добавил он.

Напомним, что в настоящее время на автомобильных дорогах Тюменской области, и, в первую очередь, в очагах аварийностям, действуют 130 стационарных комплексов фотовидеофиксации.

Николай Ступников