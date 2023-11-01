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В Тюменской области активно развивается туристическая инфраструктура

Общество, 19:19 29 ноября 2023

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Туристическая инфраструктура в Тюменской области активно развивается, отметил глава региона Александр Моор во время прямой линии 29 ноября, отвечая на вопрос местного жителя.

"Действительно, поток туристов растет. За последние пять лет он увеличился в полтора раза. В 2023 году по сравнению с прошлым — плюс десять процентов. Инфраструктура требует развития. Такой поток туристов нужно встречать. Инфраструктура активно развивается", — сказал Александр Моор.

Так, в Тобольске в 2021 году построен аэропорт. Новый этап реконструкции начался в тюменском Рощино. В 2026 году он должен быть закончен. Мощность аэропорта увеличится в два раза, добавил глава региона.

Идет постепенное расширение дорог до четырех полос от Тюмени до Тобольска и от областной столицы до Ишима. Это станет дополнительным удобством для туристов, которые путешествуют на автомобилях. Александр Моор добавил, что важно развивать инфраструктуру гостеприимства: хостелы, гостиницы, кемпинги. Также необходимо подумать об общественном питании.

"Новые проекты реализуют в Тюмени, в Тобольске. Самое главное, что и в наших муниципалитетах, в сельской местности идет развитие небольших интересных локаций. Поэтому инфраструктура готова и развивается дальше", — добавил губернатор.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , аэропорт , Тобольск , туризм

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