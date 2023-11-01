Для 11 тюменских мам особых детей организуют благотворительную фотосессию "Сияние души"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 тюменских мам, у которых есть дети с ОВЗ, станут участницами благотворительной фотосессии "Сияние души" в креативном пространстве Citrine 15 декабря. Проект направлен на поддержку женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

"В преддверии Нового года появилась идея сделать такое праздничное чудо для женщин. Они, возможно, уже даже и забыли, что они красивые девушки, так как полностью погружены в заботы о детях. Особенные ребятишки непростые, требуют ухода и внимание гораздо больше, чем здоровые дети. Поэтому нам захотелось сделать для них благое дело", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" партнер проекта Елена Жаромских.

Фотосессию для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, организуют в вечерних платьях. Визажисты и мастера по укладкам создадут женщинам запоминающиеся образы. В завершении мероприятия пройдет чаепитие. Фото участницам передадут в течение недели.

Сейчас руководители проекта в поиске репортажного фотографа и видеографа. Сотрудничать с партнерами планируется на благотворительной основе. Уточнить детали можно в группе "Прокат платьев | El.Dress" во ВКонтакте у Елены Жаромских.

Само мероприятие пройдет в пространстве по ул. Николая Федорова, 9 с 12 до 16 часов. Возрастное ограничение: 18+.

Виктория Макарова