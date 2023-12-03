Участниками проекта "Город открытий. Тюмень" станут предприятия и маркетинговое агентство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятие "Тюмень прибор", АО "Россети Тюмень" и маркетинговое агентство "Менделеев" станут участниками нового турпродукта "Город открытий. Тюмень". Его планируют презентовать до конца 2023 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Напомним, "Город открытий. Тюмень" будет состоять из двух программ: "Энергетика" и "Предпринимательство".

"Пул предприятий сейчас активно заходит в направление промышленных экскурсий. В частности, они станут участниками проекта "Город открытий. Тюмень". По треку "Энергетика" - это два предприятия промышленного формата. "Тюмень прибор", занимающийся производством высокотехнологичных систем автоматизации и АО "Россети Тюмень", которое демонстрирует посетителям работу подстанции "Причал", - рассказал Дмитрий Пухов.

По треку "Предпринимательство" планируют знакомить участников проекта с современными технологиями. Так, площадкой станет маркетинговое агентство "Менделеев", которое реализует digital-инструменты для продвижения. "Мы покажем, как можно создавать контент, продвигать его. Параллельно познакомим с брендом Visit Tyumen", — добавил Дмитрий Пухов.

До конца года, либо в начале 2024 года в Тюмени планируют встретить группу московских старшеклассников для оценки качества тура. Будет собрана обратная связь, продукт запустят в продажу на федеральном уровне. Он разрабатывается под контролем Мостуризма методологами федерального уровня.

Напомним, "Город открытий. Тюмень" анонсировали на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в рамках Дня Тюменской области, 24 ноября. Деловую сессию в "Доме полимеров", касающуюся детского образовательного туризма, провели в партнерстве с Мостуризмом и компанией СИБУР.

Инна Пахомова