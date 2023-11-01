На трассе Тюмень – Омск ограничили движение большегрузов из-за непогоды

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Ограничение движения для большегрузов из-за непогоды ввели на трассе Тюмень - Омск с 18 часов. Речь идет про участок с 246 по 375 км в Ишимском и Абатском районах, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

На данном участке безопасность обеспечивают наряды ДПС.

В ГИБДД рекомендуют автомобилистам по-возможности воздержаться от дальних поездок в сложных дорожных условиях. Также нужно выбирать безопасный стиль управления транспортом: снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров.