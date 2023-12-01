57 % всех производимых в Тюменской области овощей выращивают в Упоровском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

57 % всех производимых в Тюменской области овощей выращивают в Упоровском районе. Как и 35 % рапса, 48 % льна, 55 % картофеля. В ходе уборочной кампании 2023 года агропредприятия и хозяйства собрали более 143 тыс. т зерна, рассказал глава Упоровского района Леонид Сауков.

"Это средний показатель за 10 лет. При том, что внутреннее потребление - 95 тысяч тонн. Собрали также 112 тысяч тонн картофеля и 23 тысячи тонн овощей. Не смотря на то, что год был очень сложный, аграрии района проявили высокий профессионализм. Готовность вкладывать в землю свои энергию и умения дали хороший результат", - подчеркнул глава.

Сельское хозяйство является основой отраслью экономики района. На нее приходится 70 % внутреннего валового продукта. В АПК трудятся более 2 тыс. человек, предприятия постоянно развиваются.

"Руководство компаний несмотря ни на что ежегодно обновляют технику. В этом году куплено 25 единиц техники на 250 миллионов рублей. А год назад 24 еденицы спецтехники на 190 миллионов рублей", - привел пример руководитель муниципального образования.

Также в районе развивается кооперативное движение. Отладили работу три сельхозкооператива. Они могут покупать излишки продукции и молока в каждом из 56 населенных пунктов района. В 2023 году правительство Тюменской области поддержало аграриев – СПК получили новое оборудование на общую сумму в 10 млн рублей. Обновлены охладители молока, молокосборники и другие необходимые устройства.

Оксана Корнеенкова