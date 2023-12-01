Служебное жилье и земельные участки выдают приезжим педагогам в Упоровском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Служебное жилье и земельные участки выдают приезжим педагогам в Упоровском районе. Это делают для привлечения кадров в села. Дополнительные меры к тем, что используются во всей Тюменской области, позволяют конкурировать сельским территориям с городами.

"Мы обеспечиваем приезжающих педагогов служебным жильем, при необходимости земельными участками. Более того, трудоустраиваем их супругов. У нас уже лет как 10 нет очередей в детские сады. В разрезе конкуренции между муниципалитетами нужны какие-то дополнительные средства для привлечения кадров, и мы стараемся дать такие возможности", - рассказал глава Упоровского района Леонид Сауков.

Он отметил, что вместе с тем большое внимание уделяется и развитию материальной базы образовательных учреждений. Так, в сентябре открылась новая школа в Крашенинино. По его словам, объект построили в рамках реализации поручения губернатора Тюменской области о замене деревянных ветхих зданий на современные.

"Для села это огромное событие. Была старая деревянная школа с низкими потолками, без спортивного зала и каких-то особых условий. Сейчас - современное оборудованное здание со спортзалом и стадионом", - пояснил глава.

В муниципальном образовании в ближайшей перспективе отремонтировать школу в Коркино, детский сад в Суерке.

Оксана Корнеенкова