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Жительницу Тюменской области, состоящую на учете у психиатра, лишили водительских прав

Происшествия, 17:45 01 декабря 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жительницу Омутинского района, состоящую на учете у психиатра-нарколога, суд лишил водительских прав. Было установлено, что ее диагноз является противопоказанием к управлению транспортным средством, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В суде ответчик исковые требования прокуратуры не признала и пояснила, что не считает себя больной. Однако суд, исследовав материалы дела, административное исковое заявление прокурора Омутинского района удовлетворил в полном объеме.

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# водительские права , Омутинский район , суд

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