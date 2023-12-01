Жительницу Тюменской области, состоящую на учете у психиатра, лишили водительских прав

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жительницу Омутинского района, состоящую на учете у психиатра-нарколога, суд лишил водительских прав. Было установлено, что ее диагноз является противопоказанием к управлению транспортным средством, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В суде ответчик исковые требования прокуратуры не признала и пояснила, что не считает себя больной. Однако суд, исследовав материалы дела, административное исковое заявление прокурора Омутинского района удовлетворил в полном объеме.