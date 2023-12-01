Контракт по поставке нефтегазового оборудования в Марокко подпишут на экспортном форуме в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контракт по поставке нефтегазового оборудования в Марокко подпишут на экспортном форуме в Тюмени. Местная компания Oil Tech договорилась о сотрудничестве с марокканской Water@Energy Solution LLC на B2B сессии "Тенденции развития российско-африканских отношений".

"Мы ведем добычу газа и разработку месторождений в Марокко, а также в северо-западной Африке. И сегодня мы приятно удивлены, что во многих аспектах те технологии, которые представлены тюменской компанией, опережают западные. Поверьте, мы работаем со всеми ведущими мировыми компаниями", - рассказал президент компании Михаил Бурыкин.

Кроме нефтегазового сектора на сессии представили свой экспортный потенциал предприятия агропромышленного комплекса и новаторы.

Большой интерес компаний из Республики Ганы и Республики Чад вызвали разработки тюменского ученого Ярослава Демидовича. Он на протяжении ряда лет совершенствует водоочистку от различных примесей. Для Африки этот вопрос крайне актуален. Новатор предлагает оборудование, которое позволяет очищать воду как из подземного, так и с поверхностного источников. Причем одновременно обессиливает и обеззараживает, нейтрализует микроорганизмы. Технология не раскрывается, но известно, что основное направление - электрообработка. Аналогов пока нет в мире.

Отметим, что Тюменский экспортный форум за пять лет стал экспертной площадкой. В этом году все направлено на расширение сотрудничества со странами Азии и Африки.

Оксана Корнеенкова