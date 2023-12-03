Тюменская область примет большую делегацию Мостуризма

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

У Тюменской области и Москвы сложилось активное сотрудничество. Большую делегацию Мостуризма регион будет принимать с 5 по 7 декабря.

Об этом сказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Представители Мостуризма приедут, чтобы обменятся опытом. Будут презентованы совместные проекты в сфере туризма. В Тюмень прилетят из столицы и шеф-повара. Они познакомятся с местными коллегами, проведут мастер-классы, посетят несколько рестораций, объектов, дадут рекомендации.

С Мостуризмом Тюменская область реализовала большое количество проектов. В 2023 году запустили "Русские каникулы". Путешественники со всей страны и зарубежных государств смогут запланировать путешествие, которое объединит два субъекта – Москву и Тюменскую область. У программ разная продолжительность: есть на 5, 7, 10 дней.

"Мы работали вместе с крупными многопрофильными туроператорскими компаниями – Fun&Sun, Pegas, "Интурист". Эти программы уже представлены у них, поэтому житель абсолютно любого региона может прилететь в столицу и продолжить путешествие оттуда в Тюменскую область, прочувствовать Сибирь. Думаю, название "Русские каникулы" отвечает на запрос не только российского туриста, но иностранного", – рассказала Мария Трофимова.

В сентябре 2023 года программу предложили индийским туроператорам. В перспективе программу представят всем дружественным государствам и, конечно, жителям российских регионов.

Также Тюменская область и Мостуризм вместе реализуют образовательные проекты, направленные на развитие детского туризма.

"Есть такой проект "Город открытий". Его родоначальником является Москва. Мы в свою очередь в 2022 году сложили проект "Город открытий. Тобольск". В этом уже спроектировали "Город открытий. Тюмень", который поможет представить всю Тюменскую область как продукт-конструктор. Можем предложить школьникам из Центральной части России приехать к нам, посетить и Тюмень, и Тобольск по различным трекам, например, "Экология", "Предпринимательство", – добавила Мария Трофимова.

Инна Пахомова