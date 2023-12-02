Игрушки-самоделки используют для реабилитации в тюменском центре "Родник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мишки, зайцы, самолеты и даже Гусь-обнимусь — результат работы юных пациентов, которые проходят реабилитацию в центре "Родник" в Тюмени. Процесс создания самодельных игрушек помогает им развивать мелкую моторику, тренирует внимание и усидчивость.

Изготавливают игрушку под ключ: кроят, сшивают, набивают синтепоном и декорируют. Сотрудник реабилитационного центра Ирина Цимашенко учит детей шить не один год.

"Раньше дети шили с 5–7 лет. Часто делали с ними простых зайчиков, брали шов "вперед иголку". Соединять детали я помогала на машинке, дети набивали игрушки, сшивали отверстие и получалось готовое изделие", — делится педагог.

Ребята постарше весь процесс выполняют сами. Домой они уезжают с хенд-мейдом на память.