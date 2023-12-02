Победителей в спринте по лыжным гонкам наградили в "Жемчужине Сибири"
Стали известны итоги спринта II этапа соревнований "Альфа-Банк Кубок России" по лыжным гонкам. Турнир спринтеров завершился в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени 2 декабря.
Среди мужчин победу одержал Александр Большунов (Архангельская область), второе место у Сергея Ардашева (Республика Татарстан), третьим стал Александр Терентьев (Архангельская область).
Среди женщин первой стала Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург). Второе место — Алена Баранова (Москва), третье место — Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург). Тюменская лыжница Елизавета Пантрина заняла четвертое место.
Награды победителям вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщает инфоцентр правительства региона.