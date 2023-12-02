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Победителей в спринте по лыжным гонкам наградили в "Жемчужине Сибири"

Спорт, 17:45 02 декабря 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Стали известны итоги спринта II этапа соревнований "Альфа-Банк Кубок России" по лыжным гонкам. Турнир спринтеров завершился в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени 2 декабря.

Среди мужчин победу одержал Александр Большунов (Архангельская область), второе место у Сергея Ардашева (Республика Татарстан), третьим стал Александр Терентьев (Архангельская область).

Среди женщин первой стала Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург). Второе место — Алена Баранова (Москва), третье место — Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург). Тюменская лыжница Елизавета Пантрина заняла четвертое место.

Награды победителям вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщает инфоцентр правительства региона.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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