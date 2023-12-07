Пряник с изображением Ялуторовского острога завоевал второе место на конкурсе "Туристический сувенир"

| Фото: из сообщества "Ялуторовский пряник" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский пряник" во ВКонтакте

Печатный пряник с изображением Ялуторовского острога мастера-надомника Анны Антясовой завоевал второе место по итогам Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в средней ценовой категории (от 200 до 500 рублей). Финал проходил в Твери с 1 по 3 декабря.

Ялуторовчанка занимается созданием печатных пряников с 2020 года. Идея пришла к ней в пандемию. Для создания изображений на угощениях использует три резные формы. Съедобные сувениры делает по старинному сибирскому рецепту. В тесто добавляется молотая черемуха, в качестве начинки — домашнее яблочное повидло.

В 2020 году Анна Антясова впервые принимала участие в тематическом конкурсе "Готовим по-ялуторовски", где заняла призовое место. Во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" она принимает участие второй раз. В 2021 году на окружном этапе она заняла третье место в своей номинации. Но для участия в финале необходимо было поработать над упаковкой, провести сертификацию продукции.

"В 2023 году я привела упаковку в соответствии с требованиями. На ней изображено узорочье ялуторовского Притоболья. Принимала участие в сентябре в окружном этапе конкурса "Туристический сувенир" в Йошкар-Оле, заняла третье место. Мне указали на недостатки. У меня не было сертификата. Его я делала с сентября по декабрь, после подала заявку на финал уже общенационального конкурса. На нем представили более 600 сувениров из 60 регионов. Конкуренция была высокой. Участие в моей номинации принимали и настоящие фабрики. Я два года шла к победе. Считаю, что второе место — это хороший результат", — поделилась Анна Антясова.

Ялуторовские пряники заказывают туристы, те, кто попробовали их ранее. Мастерица формирует посылки и отправляет их в Тюмень и Екатеринбург. Угощения, которыми можно порадовать себя или преподнести в качестве подарка близким, можно найти на ярмарках, который организует туркомплекс "Ялуторовский острог", на других мероприятиях.

Сейчас на Анну Антясову выходят детские сады и школы с предложением провести мастер-классы для детей. Дети уже расписывают угощения к Новому году под руководством мастерицы.

Еще одна представительница Ялуторовска — мастер учреждения культуры "Арт-Вояж" Елены Корсун - завоевала второе место в номинации "Идея туристического сувенира" от 200 до 500 рублей с арома-брелоком "Сковорода с блинами". В этой же номинации в высокой ценовой категории (от 500 до 3000 рублей) первое место завоевал сувенирный флакон "Живая нефть" из Тюмени. Как сувенир музея стоимостью от 200 до 500 рублей второе место заняла "Северяночка" с нефтью.

В номинации "Гастрономический сувенир" в средней ценовой категории от 200 до 500 рублей первое место занял подарочный набор домашнего варенья, приготовленного из свежих лесных ягод и дикоросов по традиционным сибирским рецептам, "Сибирский гостинец". Его выпустила индивидуальный предприниматель Татьяна Ильина из Заводоуковска.

Инна Пахомова