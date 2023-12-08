В России признали недопустимыми товарные знаки с обозначением "Номер 1"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Товарные знаки с обозначением "Номер 1" признаны недопустимыми в России. Федеральная антимонопольная служба расценивает это как использование сравнительных утверждений, указывающих на превосходство товара над товарами конкурентов, сообщает Тюменское УФАС.

Прецедент создан двумя предприятиями, которые выпускают аэрозольные инсектициды. Один из них указал в названии "Дихлофос № 1". Конкурент подал заявление в ФАС, где нашли признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Проигравшая компания попыталась обжаловать решение, однако суд по интеллектуальным правам поддержал позицию антимонопольного органа.

В ведомстве отметили, что согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.