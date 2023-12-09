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В России отмечают День героев Отечества

Общество, 11:11 09 декабря 2023

expert-club.online

День Героев Отечества важен не только как дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой, но и как инструмент воспитания подрастающего поколения. Отдать долг этим людям – большое веление души, считает кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин (Республика Татарстан).

Молодые поколения, по его словам, должны помнить, что наши отцы и деды отдали жизни за то, чтобы мы сегодня жили и у нас было мирное небо.

"Это их история, и им ее продолжать, - подчеркнул Мунир Гафиятуллин, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Нет героев от рождения, они рождаются в боях, и в великих трудах. В связи со специальной военной операцией появляются новые герои, на которых всем нам стоит равняться. Один из первых, кто получил звание Героя России за подвиги, которые совершил, защищая жителей Донбасса и границы России - Дамир Исламов. Под его командованием экипаж танка Т-72Б1 штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР".

День героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Памятная дата была установлена президентом Владимиром Путиным в 2007 году и приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Эту награду получали воины, проявившие в боях особую смелость, мужество и отвагу.

Каждый год в этот день в Георгиевском зале Кремля глава государства проводит почетный прием. В Вооруженных силах в этот день проходят торжественные построения личного состава, вроссийских городах- памятные мероприятия, тематические акции, церемонии возложения венков к мемориалам павшим защитникам Отечества.

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# Владимир Путин , День Героев Отечества

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