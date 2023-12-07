Более 850 тонн гороха проверили для отправки из Тюменской области в Китай
Экономика, 13:53 07 декабря 2023
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре
Более 850 тонн гороха проверили для отправки из Тюменской области в Китай. Экспортная партия поступила в ноябре из Ишимского района, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
По итогам исследований продукция признана соответствующей требованиям Таможенного союза и страны-импортера.