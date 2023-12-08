78 % россиян намерены участвовать в предстоящих выборах президента

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приближается главное политическое событие страны — выборы президента России. Хотя проект постановления об их назначении на 17 марта 2024 года был рассмотрен только сегодня, верное представление о сроках проведения президентских выборов есть более чем у половины россиян (61%): 36% назвали точную дату / месяц / время года, каждый четвертый — год без уточнения месяца (25%).

78 % россиян намерены участвовать в предстоящих выборах президента. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Определиться с участием ближе к выборам планируют еще 13 %, доля не готовых отдать свой голос на сегодняшний день составляет 8 %.

Дать оценку ходу проведения президентских выборов в марте 2024 года смогли две трети россиян (66 %): каждый второй опрошенный ожидает, что они пройдут скорее спокойно (54 %), каждый восьмой — что скорее бурно (12 %). Каждый третий затруднился оценить ход грядущих выборов (34 %).

Абсолютное большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием не только для страны (89 %), но и для себя лично (84%).

"Среди базовых мотивов участия в выборах у людей - патриотический (91 %) и мотив будущего, связанный с семьей (68 %)", - отметил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов:

Большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, и этот запрос вырос более, чем вдвое за последние годы. Россияне верят своему президенту. Люди уверены - нет такого человека, кому можно доверить столь высокую миссию, кто сможет качественно продолжить все то, что начал Владимир Путин. Это подтверждают данные исследования фонда "Общественное мнение", которые озвучила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова.

То, что в обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина, неудивительно, уверен Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

"А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания", - отметил эксперт.

По словам руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, Запад не упустит возможности вмешаться в российские президентские выборы, как делал это всегда.

"Выборы в России будут проходить не только в России, но и в контексте внешнеполитических отношений нашей страны. У оппонентов есть цель нанести России стратегического поражения Основные инструменты для этого: непризнание выборов, провокации, утверждения, что выборы прошли нечестно, неправильно. Тем не менее, легитимность этих выборов будет обеспечена за счёт высокого уровня участия граждан и их высокого доверия", - пояснил эксперт.