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Полиция задержала тюменца, сломавшего челюсть мужчине в уличной драке

Происшествия, 17:15 10 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержал в Тюмени участковый уполномоченный полиции. Ранее неоднократно судимый тюменец в уличной драке сломал челюсть мужчине 1988 года рождения, сообщает УМВД по Тюменской области.

О том, что бригада скорой помощи доставила пациента с переломом челюсти, в правоохранительные органы сообщили сотрудники медицинского учреждения. Участковый восстановил картину произошедшего.

В тот день пострадавший находился в гостях. Когда он со своей компанией вышел из дома, возле подъезда к ним подошла группа незнакомцев. Один из них стал грубо высказываться в адрес знакомой потерпевшего.

Тюменец решил заступиться за подругу, между мужчинами произошел конфликт, переросший в потасовку. Житель областного центра 1991 года рождения задержан, он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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# уголовное дело

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